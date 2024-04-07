«Толерантность к украинской теме на исходе: новым президентом Словакии стал противник военной поддержки Киева

Победивший на выборах президента Словакии Петер Пеллегрини пообещал гражданам проводить более независимую политику и призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине.
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