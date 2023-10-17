Кемеровских водителей будут массово проверять на дорогах в среду, 18 октября

Кемеровчан предупредили о грядущих проверках на дорогах областного центра.В Кемерове в среду, 18 октября, будет проходить Единый день профилактики, в рамках которого на дорогах областного центра будут проходить массовые проверки.
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