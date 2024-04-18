 Возврат к норме: после аномальной жары на Кубани похолодает сразу на 10-12 градусов

Возврат к норме: после аномальной жары на Кубани похолодает сразу на 10-12 градусовПосле аномальной жары последних двух дней в 30 и более градусов на Кубань уже в ближайшие сутки придет резкое похолодание.
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