В Астрахани транспортные полицейские совместно с коллегами организовали для детей познавательные экскурсии

Сотрудники Астраханского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями ГУ МЧС России по Астраханской области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Харабалинскому району, инспекторского участка ГИМС по Харабалинскому району и работниками Приволжской железной дороги встретились с учащимися МКОУ «ООШ № 4 г.
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