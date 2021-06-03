В Астрахани транспортные полицейские совместно с коллегами организовали для детей познавательные экскурсии

Сотрудники Астраханского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями ГУ МЧС России по Астраханской области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Харабалинскому району, инспекторского участка ГИМС по Харабалинскому району и работниками Приволжской железной дороги встретились с учащимися МКОУ «ООШ № 4 г.