Забытый архитектор Ялты: знакомство с наследием Николая Краснова

Неизвестный архитектор В Ялте прошли «Красновские чтения» Всестороннее изучение творческого наследия зодчего Николая Краснова, а также вопросы сохранения памятников культурного наследия Крыма стали главными темами обсуждения конференции.
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