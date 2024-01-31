Владимир Корнилов: Надеюсь, Макрон уже на «Миротворце»?

И ты, французский Брут! Даже Макрон предал Украину!На пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Макрон заявил, что намерен обсудить 1 февраля с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен принятие мер в отношении импорта агропродукции с Украины в связи с дестабилизацией рынка ЕС.