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Revolut и Bridge Building запустили поэтапное развёртывание EURR в Дании, Польше и Португалии

Revolut и Bridge Building запустили поэтапное развёртывание EURR в Дании, Польше и Португалии

Финтех-компания Revolut начала поэтапное развёртывание евро-стейблкоина EURR для подходящих пользователей в Дании, Польше и Португалии, с планами дальнейшего расширения на весь Европейский экономический ареал.

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