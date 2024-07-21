Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Надежда
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Киев, Львов и Одессу признали самыми дешевыми для жизни городами мира. Почему же украинцы не рады?

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