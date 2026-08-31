Супертанкер пошел запрещенным маршрутом в Ормузе и наткнулся на мины

В Ормузском проливе супертанкер наткнулся на морские мины, следуя неразрешенным маршрутом. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
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