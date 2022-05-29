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СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ

СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по Петровскому району Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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