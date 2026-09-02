Садовод Самойлова рассказала, как подготовить огород к первым заморозкам

Первые заморозки могут повредить теплолюбивые культуры, поэтому часть урожая с дачного участка стоит убрать заранее, а растения, которые еще могут плодоносить, необходимо укрыть.
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