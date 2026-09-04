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Красный Север

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В ЯНАО в выходные, 5 и 6 сентября, придет потепление до +22 градусов

В ЯНАО в выходные, 5 и 6 сентября, придет потепление до +22 градусов

В первые осенние выходные, 5 и 6 сентября, на Ямал придет потепление. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов в субботу и до +22 в воскресенье, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии.

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