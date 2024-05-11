ЮАР попросила Мировой суд обязать Израиль вывести войска из Рафаха

Южная Африка обратилась в Международный (или Мировой) суд ООН с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха, в котором проводится военная операция, в рамках дополнительных чрезвычайных мер в связи с войной в секторе Газа, сообщило 10 мая агентство Reuters со ссылкой на суд ООН.
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