ЮАР попросила Мировой суд обязать Израиль вывести войска из Рафаха

Южная Африка обратилась в Международный (или Мировой) суд ООН с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха, в котором проводится военная операция, в рамках дополнительных чрезвычайных мер в связи с войной в секторе Газа, сообщило 10 мая агентство Reuters со ссылкой на суд ООН.