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ЮАР попросила Мировой суд обязать Израиль вывести войска из Рафаха

ЮАР попросила Мировой суд обязать Израиль вывести войска из Рафаха

Южная Африка обратилась в Международный (или Мировой) суд ООН с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха, в котором проводится военная операция, в рамках дополнительных чрезвычайных мер в связи с войной в секторе Газа, сообщило 10 мая агентство Reuters со ссылкой на суд ООН.

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