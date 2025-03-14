Ракеты Meteor для самолётов F-35

Опытный носитель на испытаниях: британский F-35B с ракетой Meteor во внутреннем отсеке В середине прошлого десятилетия европейская компания MBDA приступила к серийному производству перспективной ракеты «воздух-воздух» большой дальности Meteor.
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