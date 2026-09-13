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Бут и Дуда забили за «Юту» в матче с «Вегасом» на турнире проспектов. «Мамонт» одержал победу – 3:0

«Юта» обыграла « Вегас » (3:0) на турнире проспектов Rookie Faceoff в Сан-Хосе.  У «Мамонта» голами отличились финский форвард Мико Матикка и два россиянина – нападающий Даниил Бут и защитник Артем Дуда .

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