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Российские военные уничтожили «Градом» скопление живой силы ВСУ под Сумами

Российские военные уничтожили «Градом» скопление живой силы ВСУ под Сумами

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили реактивной системой залпового огня «Град» скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

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