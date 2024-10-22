Суд обязал властей Савинского района обследовать аварийные дома

Решение вступило в законную силу.В Савинском районе прокуратура провела проверку соблюдения норм жилищного законодательства, в ходе которой было выявлено, что шесть многоквартирных домов в поселке Савино и районе демонстрируют признаки аварийного состояния.
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