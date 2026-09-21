Песков: Путин высоко оценивает результаты работы Госдумы восьмого созыва

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Государственной думы восьмого созыва.
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