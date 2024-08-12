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Вайцеховская об Играх: «Олимпийская сборная Китая — как футбольное «Динамо»: был шанс одержать историческую победу — на нейтральном поле выиграть зачет по золотым медалям у США» 

На минувших Играх в Париже США и Китай завоевали по 40 золотых медалей, американцы взяли верх по количеству серебра и бронзы.

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