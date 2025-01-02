Red Bull свёл на одной трассе машины 20-летней давности

YouTubeВ 2024 году австрийская команда Red Bull отметила 20-летие своего участия в Формуле 1. По случаю юбилея коллектив на гоночной трассе «Сильверстоун» собрал два болида — самую первую машину команды и самый актуальный на момент заезда автомобиль.
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