Red Bull свёл на одной трассе машины 20-летней давности

YouTubeВ 2024 году австрийская команда Red Bull отметила 20-летие своего участия в Формуле 1. По случаю юбилея коллектив на гоночной трассе «Сильверстоун» собрал два болида — самую первую машину команды и самый актуальный на момент заезда автомобиль.