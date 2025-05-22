Ростех разработал дистанционно управляемый наземный дрон «Ирбис»

Робототехническое шасси является аналогом комплекса «Каракал» Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) разработал опытный образец робототехнического шасси «Ирбис», аналогичный дистанционно управляемому дрону «Каракал», однако с большей грузоподъемностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии