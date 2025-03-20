Гусев: в Воронежской области ликвидировали около 40 беспилотников

Пострадавшие и разрушения отсутствуют Около 40 беспилотников были уничтожены в трех районах и двух городских округах Воронежской области, в том числе в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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