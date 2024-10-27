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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», «Промитеас» встретится с «Кардицасом»

Лидеры чемпионата «Олимпиакос» и «Панатинаикос» встретятся друг с другом. «Промитеас» примет «Кардицас».

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