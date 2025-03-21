Сотрудники МЧС проведут мастер-классы на Дне оленевода в Салехарде

В Салехарде на Дне оленевода (0+) 22 и 23 марта пройдут мастер-классы от сотрудников МЧС. Гости праздника смогут примерить боевую одежду пожарных, научиться надевать дыхательный аппарат, оказывать первую помощь, пользоваться огнетушителем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии