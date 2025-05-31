БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Красные линии»: «Порешать вопрос» с американцами, игнорируя мнение Киева и ЕС, не получится"

«Красные линии»: «Порешать вопрос» с американцами, игнорируя мнение Киева и ЕС, не получится"

Какой будет цена компромиссов в ходе переговоров с Украиной? Дмитрий Родионов Фото: Business Online / Global Look Press Материал комментируют: Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Иван Мезюхо Президент Владимир Путин «готов заключить мир, но не любой ценой», утверждает Reuters со ссылкой на некоего высокопоставленного российского источника, знакомого с позицией Кремля на высшем уровне.

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