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Почему я влюбился в эту страну: фотоистория

Почему я влюбился в эту страну: фотоистория

Пришло время рассказать о самой любимой стране.Пришло время рассказать о самой моей любимой стране.Тот, кто давно подписан на мой канал, предположит, что речь пойдет о Нагорно-Карабахской Республике, либо Приднестровской Молдавской Республике.

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