Политолог Марков: команда Трампа призвала Зеленского к самоубийству

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Российский политолог Сергей Марков прокомментировал недавние высказывания Майка Уолтца, будущего советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, относительно планов Вашингтона по мобилизации на Украине.
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