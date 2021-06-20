Преодолеть трудности помогут ответственность и дисциплина: в России отмечают День медицинского работника

В воскресенье, 20 июня — День медицинского работника. Столичные врачи, которые сейчас круглосуточно трудятся и борются с пандемией, рассказали «Вечерней Москве», что считают самым важным в своей работе и к каким выводам пришли за этот непростой год.
В воскресенье, 20 июня — День медицинского работника. Столичные врачи, которые сейчас круглосуточно трудятся и борются с пандемией, рассказали «Вечерней Москве», что считают самым важным в своей работе и к каким выводам пришли за этот непростой год.
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