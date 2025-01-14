Как новые санкции скажутся на курсе рубля

14 января 2025 года торги долларом на российском внебиржевом рынке проходят в районе 102,8 руб. Это означает, что с конца прошлого года рубль укрепился к американской валюте примерно на 6% (по итогам 31 декабря доллар США на межбанковском рынке стоил 109,75 руб.