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Как новые санкции скажутся на курсе рубля

Как новые санкции скажутся на курсе рубля

14 января 2025 года торги долларом на российском внебиржевом рынке проходят в районе 102,8 руб. Это означает, что с конца прошлого года рубль укрепился к американской валюте примерно на 6% (по итогам 31 декабря доллар США на межбанковском рынке стоил 109,75 руб.

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