На Молодцова пройдет встреча «Жизнь в каждом звуке»

6 июня в 12.00 всех желающих приглашают на встречу в рамках проекта «Жизнь в каждом звуке» – для тех, кто хочет сохранить качество слуха, быть в контакте с близкими и не упустить ни одного важного слова, звука или момента.
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