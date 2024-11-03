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Царьград

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    Не она так другая. "Шлепать" надо не там, но надо. Хорошо, в данном случае, что Молдавия парламентская республика, ин..."Украли" 350 тыся...
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Майя Санду вырывается вперёд на выборах президента Молдавии благодаря голосам зарубежной диаспоры

Майя Санду вырывается вперёд на выборах президента Молдавии благодаря голосам зарубежной диаспоры

На голосовании внутри страны лидирует её оппонент Александр Стояногло по результатам обработки 99,85% протоколов.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Если к этим &quot;выборам&quot; отнесемся пасивно, то получим вторую украину под боком. Пора! Давно пора действовать. Жестко и решительно! Западное марионеточное правительство должно бежать с Молдавии, тогда и нас начнут уважать!
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