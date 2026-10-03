Зеленский пообещал усилить удары по российским НПЗ

Владимир Зеленский вновь заявил, что способен усилить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.
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