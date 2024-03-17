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Закон и Порядок

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  • фарид сабиров
    Их вообще надо гнать поганой метлой вон из РОССИИ. На кой с хреном они вообще нужны , только мутят воду и шпионов раз...Какие баннеры дол...
  • АЛЕКСАНДР СИДОРОВ
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«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»

«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»

Политнавигатор В «святые девяностые», о возвращении которых мечтают либералы, военные влачили нищенское существование – командование из Москвы на полном серьёзе предлагало морякам в Севастополе заниматься сбором ягод и грибов, чтобы не умереть с голода.

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