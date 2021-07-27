Алексей Дружинин: «Мы живем по нормативной базе, которая не менялась уже 18 лет!»

Исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в своём большом интервью рассказал «Ъ» о рисках передачи ТОР в частные руки, дефиците вагонов, перспективах загрузки Восточного полигона и отношении к идее о частной тяге.