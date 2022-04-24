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Прототип смарт-часов Google Pixel нашли в одном из ресторанов США

Прототип смарт-часов Google Pixel нашли в одном из ресторанов США

pixabay.com Американская компания Google по-прежнему не спешит делиться снимками новых смарт-часов Pixel Watch, однако у пользователей все же появилась возможность оценить их внешний вид благодаря забывчивости владельца прототипа устройства.

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