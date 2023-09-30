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На полуострове Ямал пробурили новую скважину для мониторинга мерзлоты

На полуострове Ямал пробурили новую скважину для мониторинга мерзлоты

Ученые Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН совершили экспедицию на полуостров Ямал. На мысе Марре-Сале исследователи пробурили новую скважину для изучения состояния многолетней мерзлоты по федеральной программе ее мониторинга, написал Telegram-канал «Ямал-Арктика».

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