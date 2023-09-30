На полуострове Ямал пробурили новую скважину для мониторинга мерзлоты

Ученые Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН совершили экспедицию на полуостров Ямал. На мысе Марре-Сале исследователи пробурили новую скважину для изучения состояния многолетней мерзлоты по федеральной программе ее мониторинга, написал Telegram-канал «Ямал-Арктика».
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