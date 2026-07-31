Соединенные Штаты Америки: Власти ввели комендантский час в Блейкли, штат Джорджия, который действует каждую ночь с 00:00 до 06:00 по местному времени (04:00-10:00 по Гринвичу) и действует с 28 июля по 28 августа, чтобы сдержать эскалацию насилия с применением огнестрельного оружия.