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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Власти ввели комендантский час в Блейкли, штат Джорджия, который...

Соединенные Штаты Америки: Власти ввели комендантский час в Блейкли, штат Джорджия, который действует каждую ночь с 00:00 до 06:00 по местному времени (04:00-10:00 по Гринвичу) и действует с 28 июля по 28 августа, чтобы сдержать эскалацию насилия с применением огнестрельного оружия.

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