Тотальное фиаско...

Третьего дня нас обрадовал, дорогой наш Димитрий- Принудитель, заявивший, что спецоперация продолжится; Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города; а что до переговоров, то они будут вестись до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск.