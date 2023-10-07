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СЦКК: ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР

За последние сутки боевики ВСУ двадцать восемь раз обстреляли территорию ДНР, использовав 93 снаряда.

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