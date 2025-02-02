Ротенберг прокомментировал антирекорд СКА напоминанием о победе над фашистами

По мнению главного тренера армейцев, это важнее пропущенных шайб Роман Ротенберг в ответе на вопрос журналиста о количестве пропущенных шайб командой СКА, вспомнил победу российских войск в Великой Отечественной войне, пишет издание «Матч ТВ».
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