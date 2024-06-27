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МВД РФ: 90% IT-преступлений совершают из Украины технологиями НАТО

МВД РФ: 90% IT-преступлений совершают из Украины технологиями НАТО

Начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что 90% киберпреступлений совершаются из украинских кол-центров с использование технологий НАТО.

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