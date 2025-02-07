Что в вашей квартире сделано в России?

А и вправду, коллеги, есть у вас дома что-нибудь русское, кроме вас самих и рыбных палочек в холодильнике? Может быть, лапти, гусли, оглобля, деревянная соха? Или всё вокруг из Китая? К примеру, barsukk похвастался вчера в комментариях вот таким списком русских вещей — наверняка неполным, так как я не вижу тут, например, одежды:— Один из двух дверных замков и сама входная дверь;— почти вся мебель;— часть посуды для еды, часть утвари;— подавляющее большинство продуктов в холодильнике и вне его, за исключением фруктов, некоторых соусов и масел, чая;— межкомнатные двери и фурнитура для них;— плинтусы, радиаторы отопления, пластиковые окна;— большая часть обоев и штор, карнизы для штор;— постельное белье, полотенца, коврики, подушки;— плитка в санузле на полу и стенах, унитаз, ванна, раковина с тумбой и полка с зеркалом над ней;— многие электротехнические изделия: провода, выключатели, розетки, а также электролампы;— счётчики воды и электричества;— бойлер, фильтры для воды — питьевые и магистральный;— три телевизора;— стиральная машина;— один пылесос из трёх;— фортепиано;— много бытовой химии;— часть инструмента.