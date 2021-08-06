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Денежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США

Денежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США

Одной из главных финансовых проблем современного мира является привязка цен на энергоресурсы к доллару.

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Mike Mike
Что за бред сумасшедшего???? "Иосиф Виссарионович в очередной раз в качестве примера недальновидной финансовой политики привел Югославию, где Иосип Тито привязал валюту страны к бивалютной корзине доллара и фунта стерлингов. По мнению главы СССР, подобные действия должны сначала спровоцировать в Югославии коллапс, а затем ее политическое расчленение странами Западного мира. Как показала дальнейшая история, данные слова Сталина оказались пророческими." Что за бред? Совок развалился раньше, чем Югославия. А Югославия, все время своего существования - жила ЛУЧШЕ, чем совок. Усатый ублюдок просто превратил всю страну в зону - закрыл ее и экономически и физически. В КНДР тоже сейчас по фигу - сколько стоит доллар, они его попросту не видят. А рубль как был деревянным так им и оставался. Международные расчеты в переводных рублях велись только в пределах стран СЭВ - насильно. "Страны СЭВ использовали переводной рубль как международную денежную единицу с 1 января 1964 года. Не имел конкретно-предметной формы, например, банкнот или казначейских билетов, использовался только для безналичных расчётов между странами-участницами; существовал только в виде записей на специальных счетах Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), Международного инвестиционного банка (МИБ), или в банках стран-участниц. Имел официальное золотое содержание в 0,987412 грамма чистого золота, но в национальные валюты капиталистических стран не конвертировался и на золото не обменивался. Мог обмениваться только на национальные валюты стран-участниц Совета."
Валентин Поляков
Сам ты ублюдок и лощёный педераст!
валерий двойнишников
Оттого Nike и ведет себя агрессивно, что педераст здесь он один.
Валентин Поляков
+
Alex Imen
Иного способа избавиться от опеки США не существовало.
Юрий Котляров
И долго нам будут "впихивать" эту байду ?! Товарищ Сталин мог приказать (!) вообще не обращать внимание на доллар. И никто не стал бы с ним спорить, зная его мерзкий характер. А по существу доллар в ТЕ далёкие времена имел самую высокий и устойчивый курс. И привязан был к золотому обеспечению.
Валентин Поляков
Сумку, сумку сейчас уведут!
sawa beli
Был привязан,был а потом сплыл…
Юрий Котляров
Опаньки, сам Поляков вышел из запоя ! И что Валюхе не спалось ...
Юрий Котляров
Это что ещё за клоун в одеянии Деда-Мороза ?
Валентин Поляков
Отвечаю. Поляков был в состоянии опьянения однажды, в ночь на 1960-й год, когда меня обманом напоили креплёным вином под видом сока. И однажды, когда у меня были нестерпимые послеоперационные боли, врач назначил мне столовую ложку настойки опия. С тех пор не испытываю влечения ни к алкоголю, ни к наркотикам. А ты, Котлярчик, так и бьёшь баклуши, сукин сын, мать твою и т.д.?
Юрий Котляров
Ладно, Валюха, чЁ ты разошёлся ? Зачем тебе волноваться в твоём возрасте ? Вот с того раза ( когда тебя напоили ) эти супостаты повредили твой мозг. Разве можно жить с одной извилиной, тов. Поляков ? А вот бить баклуши я не приучен. Уясни это, скоморох .
Валентин Поляков
Если одним словом, НИЧЕГО! От денежной реформы Сталина не было доллару ни холодно, ни жарко. А вот с советским рублём он делал всё, что хотел. Всё же доллар США как-то влиял на экономику и финансы СССР, поскольку внешняя торговля велась и с капстранами, за эти доллары естественно. Что касаемо переводного рубля в расчётах не только внутри СЭВ, то он успешно выполнял свою миссию до тех пор, пока на это была политическая воля руководителей этих государств...
Юрий Котляров
Валюха, кончай строить из себя учёного ! Это никак не увязывается с твоим деревенским лицом ...
Валентин Поляков
Отвечаю. О своей физиономии воздержусь, а у тетя типичного альфонса, мошенника на доверии или шулера карточного. Впрочем, я могу и ошибаться, и ты – сексуальный маньяк и серийный насильник-педофил? Или диверсант и террорист...
Юрий Котляров
СлУхай сЮды, клоун -- зачем эти прогнозы ? Я тебе и сам могу рассказать, мне стыдиться нечего. Уж больно ты мне ролей выделил: диверсант, террорист, шулер... А я простой пролетарий. Зато я поляковых, козловых, плюшкиных на всех сайтах отлавливаю. И показываю их ВСЕМ.
Валентин Поляков
Отвечаю. С виду ты – типичный бандит, мафиози, хотя внешность нередко обманчива. Но то, что ты – самовлюблённый павиан, сомнений не вызывает: любишь позировать. Как баба...
Юрий Котляров
Валюха, а зачем нам эти детские обиды ? Ведь мы обсуждаем совсем другую тему. Вот смотрю я поляковых, козловых, плюшкиных и странное возникает чуЙство : что вы так падки на мелочи ? Кем ты меня уже не представил, а самого главного не сказал. А кто у нас этот Валентин Поляков ? Чьих холопов будет, в каких кабинетах штаны протирал ? Такие хмыри всегда скрывают всю инфу о себе. Но именно так я вас, уродов, и вычисляю. Запомни, Валюха, мы в Сети общаемся -- тут ты не скроешь свою тупость за умными фразами. Ибо извилина твоя способна мыслить прямолинейно ... Поблагодари двоечника двойнишникова -- это твой "товарищ" по оружию. Такой-же вертухай, как и ты .
Валентин Поляков
Отвечаю. Так ты, сучёныш, первым перешёл на оскорбления! И похоже ты – уголовник, т.к. ненавидишь вертухаев! Даже не спрашиваю, за что привлекался! Неинтересен ты мне. Однако надоело мне общение с тобой. Иди самовлюблённый Нарцисс нах...
Юрий Котляров
Нет, Поляков, так дело не пойдёт ! Что-то рано ты попросил пощады. Наше общение только начинается. Значит, вертухая я не зря в тебе увидел. Продолжу и дальше исследовать твоё гнилое нутро. Люблю я таких дебилов показывать честному народу. Был у меня оппонент -- Вовка Евтеев. Начинал так-же резво. Теперь исчез с горизонта. И друзей было побольше, чем у Полякова. Зачем друзья таким кретинам, Валюха ? Чем они тебе могут помочь ? Не пропадай, комик .
Валентин Поляков
ИДИ НАХ!
odyssey2006 odyssey2007
Сталин успешно защитил СССР от возможности зависеть от Запада. И сам он не пытался жить в роскоши, а жил для народа. Цены при Сталине опускались, а не поднимались. Всё необходимое было.
Юрий Котляров
Что за странная кликуха ? Буковки, циферьки... Или это лагерный номер ?
Юрий Котляров
"Сталин защитил"... От чего Сталин нас защитил ? Россия до сих-пор его "косяки" разгребает. А одиссеи 2007 года выпуска готовы и сейчас вылизывать ему промежность .
Альбина Колесникова
Сталин был великим стратегом.
Юрий Котляров
Вот этой Колесниковой лишь-бы слово умное сказать ! Оставаясь в душе кухаркой ... Какой Сталин был "стратег" мы только теперь понимаем. Да, долго ещё Альбину нужно в школу водить .
vladimir belousov
Статья ни о чём.Ещё Шарь де Голь какой-то.Автор явно не в теме.
Юрий Котляров
Как-будто вовка белоусов у нас в теме ... Вована разбудили, но тему не объяснили. Вот он и ляпнул глупость .
Борис Осипов
Виктор Гутман
Как всегда, не в бровь, а в глаз (вспоминаются "ОКНА РОСТА" Владимира Маяковского). Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sawa beli
В детстве я помню новости начинались с прогноза погоды а сейчас с курса рубля.Я находил курс рубль - доллар в газете ито в маленьком обведённом кадратике внутри газеты(65-68коп - 1$)может кто помнит?
Галина Беляева
Вот почему так быстро избавились от Сталина, Он влиял на экономику и оборот доллара. А наша страна вновь держиться за доллар, а надо бы тоже, как Сталин, избавиться от иностранной валюты поднять рубль наконец.
Галина Беляева
Вот почему так быстро избавились от Сталина, Он влиял на экономику и оборот доллара. А наша страна вновь держиться за доллар, а надо бы тоже, как Сталин, избавиться от иностранной валюты поднять рубль наконец.
Галина Беляева
Какая разруха была после войны и ведь поднял Россию из руин благодаря умной политике
Виктор Гутман
Очередное доказательство гениальности И.В. Сталина, эффективности его действий и руководства страной!!!!!
Юрий Котляров
ОлегСандр, Козлов, Плюшкин, Катаева, Поляков, Беляева ... Что делают тут эти престарелые маразматики ? А ничего не делают. Просто сидят и "тупят". Услышали ( сквозь дрему ) слово "Сталин" и дико возбудились. Знал бы тов. Сталин, каких идиотов он после себя оставил. А ведь Коба лично "устанавливал" курс рубля к... доллару. Вместо 17 снизил до 14. Ничего не скажешь -- Великий Стратег !
Виктор Рюрик
не де Голь , а де Голль .
Юрий Котляров
Да, вечер перестаёт быть томным ... Только урезонишь одних, как тут-же появляются их дублёры: двойнишниковы, имановы, рамазановы, шуриковы. Но эти парни хитры и осторожны-- в бой не вступают, предпочитают повизгивать издалека. И Поляков куда-то пропал. А ведь таким павлином ходил ...
Юрий Котляров
Опять этот нерадивый Валюха Поляков ... То исчезнет, то появится. Стало быть -- приторговывает где-то самогоном. Самому-то пить ему врачи запретили, вот он "отрывается" от души. Этот самый Поляков даже про тему забыл ( в силу своего возраста ). Да сейчас он и Сталина вспомнит с трудом. Но зато этот клоун определил, в какой ОПГ я состою . Ладно, не будем его разочаровывать ...
Юрий Котляров
Что-то совсем не узнаю я Валюху Полякова ... Пощады просит. Рано он решил "соскочить с темы". Я полагал, что гонора у него побольше будет. Впрочем, что взять с этого пенсионера ? Привык на партсобраниях глотки рвать. И друзей-приятелей аж 41 штука. А чем могут помочь они Полякову ? Такие-же вертухаи, как и он сам. Да и не подписывались они за Валюху "Мазу держать". А сам он скоро захлебнётся в собственных фекалиях.
Юрий Котляров
Опять нет этого креативного кретина Валентина Полякова... Или в норку забился, или в запой ушёл. И никто его не поддержал в этом благородном деле, а ведь у Валюхи более 40 друзей. Какой смысл иметь друзей, если они разбежались, как тараканы ? Впрочем, у Вовки Евтеева было... 111 друзей. А результат ?
Юрий Котляров
Совсем у нас Валя Поляков приуныл ! И позабыл русские слова. Отборный мат исторгается из его поганого рта. Вспомнил "вертухайский" лексикон. Да это и понятно -- это ближе его нутру.
Иван Иваныч
замечательная статья и ещё всякие сявки поднимают хвост на имя Сталина, был бы и в последующем такой руководитель ни одна бы падла западная не смела бы хвост на нас поднять.
Юрий Котляров
Опаньки, сам Иван Иваныч обнажил скудость своего ума ! Статья-то замечательная, да вот не всем колхозникам она понятна. Товарищ Сталин сперва у США со слезами просил помощи ( читай Вооружений ), а потом долги не хотел отдавать. Учи матчасть, клоун !
Юрий Котляров
А вот и наш разведчик Абвера -- Иван Иваныч. Да, это всего-лишь его псевдоним. А вот настоящего имени мы никогда не узнаем, да и он не помнит. Ещё этот урод намекнул, что он из Ростова. Обыкновенная хитрость -- в России два города с таким названием. Только вот откуда знать это Иванычу...
Юрий Котляров
Вот так всегда ... Только найдёшь одного собеседника ( Валю Полякова ), как ему на смену приходит другой клоун ( Иван Иваныч ). Я в некоторой растерянности, почему в Дурдоме не следят за своими клиентами ? Почему Иванычи и Поляковы без разрешения пользуются КОМПом ?
Юрий Котляров
Эти сталинские вертухаи стали какие-то робкие. Совсем обнищали духом. Это я про Полякова и Иваныча. Валюха сгинул на третий день, а Иван Иваныч решил ( спрятавшись за "кликухой" ) Светлый Образ Сталина возвеличивать скромным повизгиванием. Да Коба за такие дела сам этих идиотов пристроит под топор. Хоть он всегда с уважением относился к уголовникам. Сам был из их среды ...
Юрий Котляров
Вот и появились первые предпосылки к аргументированным спорам ... Это меня Иван Иваныч ( как-бы ) на дуэль вызвал . А, может, просто проверяет меня "На слабо". Забавный паренёк мне попался. Требует от меня откровений, предварительно скрыв всю Инфу о себе. Ладно, посмотрим его в деле.
Юрий Котляров
Да, теряем мы людей ... Так необдуманно и глупо. Это я про одного скомороха . В миру его знают, как Иван Иваныч. Вчера сам мне предложил "скрестить шпаги", а сегодня уже и не помнит. Я ведь его понимаю, он и так наговорил много лишнего о себе; и что в Ростове ( который на Дону) есть Разведшкола, и что он скоро отправляется в Неваду. Под псевдонимом Пал Палыч. Такие Иванычи всегда Сами присваивают себе звания, Учёные степени и забавные "кликухи". Может, он сейчас на сеновале, а ( возможно ) берёт пробы грунта на Марсе... У этих Супер-Иванычей всегда новая "легенда", свежие документы и отличная связь ! Через пиццерию ...
Юрий Котляров
Опять мне покоя не даёт агент-нелегал Иван Иваныч. Этот парнишка так "запудрил" мне мозги, что я поти ему поверил. Вскользь он намекнул, что из Ростова. Обыкновенные шпионские штучки -- у нас в России два города с таким названием -- Ростов Великий и Ростов-на-Дону. Но откуда это знать Иванычу ? Короче, я не удивлюсь, если Иваныч окажется ещё и негром ... В Лэнгли ещё и не такое бывает !
Юрий Котляров
Вот и не стало Иван Иваныча ... Нет, это в хорошем смысле слова -- не помер, просто исчез. У разведчиков так принято: почуЙствует провал -- и сразу меняет Страну пребывания. Но я не теряю надежду найти его одежду. Маскхалат, перчатки и акваланг. Но появится он непременно под другим именем. Сан Саныч, Пал Палыч, Глеб Глебыч. Но я его узнаю по оборотам речи, по его тупости, по гонору. Будем ждать ...

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