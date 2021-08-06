Денежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США

Любители историиБизнес и финансыДенежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США Одной из главных финансовых проблем современного мира является привязка цен на энергоресурсы к доллару.Вернуться к статье5111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMike MikeЧто за бред сумасшедшего???? "Иосиф Виссарионович в очередной раз в качестве примера недальновидной финансовой политики привел Югославию, где Иосип Тито привязал валюту страны к бивалютной корзине доллара и фунта стерлингов. По мнению главы СССР, подобные действия должны сначала спровоцировать в Югославии коллапс, а затем ее политическое расчленение странами Западного мира. Как показала дальнейшая история, данные слова Сталина оказались пророческими." Что за бред? Совок развалился раньше, чем Югославия. А Югославия, все время своего существования - жила ЛУЧШЕ, чем совок. Усатый ублюдок просто превратил всю страну в зону - закрыл ее и экономически и физически. В КНДР тоже сейчас по фигу - сколько стоит доллар, они его попросту не видят. А рубль как был деревянным так им и оставался. Международные расчеты в переводных рублях велись только в пределах стран СЭВ - насильно. "Страны СЭВ использовали переводной рубль как международную денежную единицу с 1 января 1964 года. Не имел конкретно-предметной формы, например, банкнот или казначейских билетов, использовался только для безналичных расчётов между странами-участницами; существовал только в виде записей на специальных счетах Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), Международного инвестиционного банка (МИБ), или в банках стран-участниц. Имел официальное золотое содержание в 0,987412 грамма чистого золота, но в национальные валюты капиталистических стран не конвертировался и на золото не обменивался. Мог обмениваться только на национальные валюты стран-участниц Совета."Валентин ПоляковСам ты ублюдок и лощёный педераст!ВДвалерий двойнишниковОттого Nike и ведет себя агрессивно, что педераст здесь он один.Валентин Поляков+AIAlex ImenИного способа избавиться от опеки США не существовало.Юрий КотляровИ долго нам будут "впихивать" эту байду ?! Товарищ Сталин мог приказать (!) вообще не обращать внимание на доллар. И никто не стал бы с ним спорить, зная его мерзкий характер. А по существу доллар в ТЕ далёкие времена имел самую высокий и устойчивый курс. И привязан был к золотому обеспечению.Валентин ПоляковСумку, сумку сейчас уведут!sawa beliБыл привязан,был а потом сплыл…Юрий КотляровОпаньки, сам Поляков вышел из запоя ! И что Валюхе не спалось ...Юрий КотляровЭто что ещё за клоун в одеянии Деда-Мороза ?Валентин ПоляковОтвечаю. Поляков был в состоянии опьянения однажды, в ночь на 1960-й год, когда меня обманом напоили креплёным вином под видом сока. И однажды, когда у меня были нестерпимые послеоперационные боли, врач назначил мне столовую ложку настойки опия. С тех пор не испытываю влечения ни к алкоголю, ни к наркотикам. А ты, Котлярчик, так и бьёшь баклуши, сукин сын, мать твою и т.д.?Юрий КотляровЛадно, Валюха, чЁ ты разошёлся ? Зачем тебе волноваться в твоём возрасте ? Вот с того раза ( когда тебя напоили ) эти супостаты повредили твой мозг. Разве можно жить с одной извилиной, тов. Поляков ? А вот бить баклуши я не приучен. Уясни это, скоморох .Валентин ПоляковЕсли одним словом, НИЧЕГО! От денежной реформы Сталина не было доллару ни холодно, ни жарко. А вот с советским рублём он делал всё, что хотел. Всё же доллар США как-то влиял на экономику и финансы СССР, поскольку внешняя торговля велась и с капстранами, за эти доллары естественно. Что касаемо переводного рубля в расчётах не только внутри СЭВ, то он успешно выполнял свою миссию до тех пор, пока на это была политическая воля руководителей этих государств...Юрий КотляровВалюха, кончай строить из себя учёного ! Это никак не увязывается с твоим деревенским лицом ...Валентин ПоляковОтвечаю. О своей физиономии воздержусь, а у тетя типичного альфонса, мошенника на доверии или шулера карточного. Впрочем, я могу и ошибаться, и ты – сексуальный маньяк и серийный насильник-педофил? Или диверсант и террорист...Юрий КотляровСлУхай сЮды, клоун -- зачем эти прогнозы ? Я тебе и сам могу рассказать, мне стыдиться нечего. Уж больно ты мне ролей выделил: диверсант, террорист, шулер... А я простой пролетарий. Зато я поляковых, козловых, плюшкиных на всех сайтах отлавливаю. И показываю их ВСЕМ.Валентин ПоляковОтвечаю. С виду ты – типичный бандит, мафиози, хотя внешность нередко обманчива. Но то, что ты – самовлюблённый павиан, сомнений не вызывает: любишь позировать. Как баба...Юрий КотляровВалюха, а зачем нам эти детские обиды ? Ведь мы обсуждаем совсем другую тему. Вот смотрю я поляковых, козловых, плюшкиных и странное возникает чуЙство : что вы так падки на мелочи ? Кем ты меня уже не представил, а самого главного не сказал. А кто у нас этот Валентин Поляков ? Чьих холопов будет, в каких кабинетах штаны протирал ? Такие хмыри всегда скрывают всю инфу о себе. Но именно так я вас, уродов, и вычисляю. Запомни, Валюха, мы в Сети общаемся -- тут ты не скроешь свою тупость за умными фразами. Ибо извилина твоя способна мыслить прямолинейно ... Поблагодари двоечника двойнишникова -- это твой "товарищ" по оружию. Такой-же вертухай, как и ты .Валентин ПоляковОтвечаю. Так ты, сучёныш, первым перешёл на оскорбления! И похоже ты – уголовник, т.к. ненавидишь вертухаев! Даже не спрашиваю, за что привлекался! Неинтересен ты мне. Однако надоело мне общение с тобой. Иди самовлюблённый Нарцисс нах...Юрий КотляровНет, Поляков, так дело не пойдёт ! Что-то рано ты попросил пощады. Наше общение только начинается. Значит, вертухая я не зря в тебе увидел. Продолжу и дальше исследовать твоё гнилое нутро. Люблю я таких дебилов показывать честному народу. Был у меня оппонент -- Вовка Евтеев. Начинал так-же резво. Теперь исчез с горизонта. И друзей было побольше, чем у Полякова. Зачем друзья таким кретинам, Валюха ? Чем они тебе могут помочь ? Не пропадай, комик .Валентин ПоляковИДИ НАХ!odyssey2006 odyssey2007Сталин успешно защитил СССР от возможности зависеть от Запада. И сам он не пытался жить в роскоши, а жил для народа. Цены при Сталине опускались, а не поднимались. Всё необходимое было.Юрий КотляровЧто за странная кликуха ? Буковки, циферьки... Или это лагерный номер ?Юрий Котляров"Сталин защитил"... От чего Сталин нас защитил ? Россия до сих-пор его "косяки" разгребает. А одиссеи 2007 года выпуска готовы и сейчас вылизывать ему промежность .Альбина КолесниковаСталин был великим стратегом.Юрий КотляровВот этой Колесниковой лишь-бы слово умное сказать ! Оставаясь в душе кухаркой ... Какой Сталин был "стратег" мы только теперь понимаем. Да, долго ещё Альбину нужно в школу водить .vladimir belousovСтатья ни о чём.Ещё Шарь де Голь какой-то.Автор явно не в теме.Юрий КотляровКак-будто вовка белоусов у нас в теме ... Вована разбудили, но тему не объяснили. Вот он и ляпнул глупость .БОБорис ОсиповВГВиктор ГутманКак всегда, не в бровь, а в глаз (вспоминаются "ОКНА РОСТА" Владимира Маяковского). Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sawa beliВ детстве я помню новости начинались с прогноза погоды а сейчас с курса рубля.Я находил курс рубль - доллар в газете ито в маленьком обведённом кадратике внутри газеты(65-68коп - 1$)может кто помнит?ГБГалина БеляеваВот почему так быстро избавились от Сталина, Он влиял на экономику и оборот доллара. А наша страна вновь держиться за доллар, а надо бы тоже, как Сталин, избавиться от иностранной валюты поднять рубль наконец.ГБГалина БеляеваВот почему так быстро избавились от Сталина, Он влиял на экономику и оборот доллара. А наша страна вновь держиться за доллар, а надо бы тоже, как Сталин, избавиться от иностранной валюты поднять рубль наконец.ГБГалина БеляеваКакая разруха была после войны и ведь поднял Россию из руин благодаря умной политикеВГВиктор ГутманОчередное доказательство гениальности И.В. Сталина, эффективности его действий и руководства страной!!!!!Юрий КотляровОлегСандр, Козлов, Плюшкин, Катаева, Поляков, Беляева ... Что делают тут эти престарелые маразматики ? А ничего не делают. Просто сидят и "тупят". Услышали ( сквозь дрему ) слово "Сталин" и дико возбудились. Знал бы тов. Сталин, каких идиотов он после себя оставил. А ведь Коба лично "устанавливал" курс рубля к... доллару. Вместо 17 снизил до 14. Ничего не скажешь -- Великий Стратег !Виктор Рюрикне де Голь , а де Голль .Юрий КотляровДа, вечер перестаёт быть томным ... Только урезонишь одних, как тут-же появляются их дублёры: двойнишниковы, имановы, рамазановы, шуриковы. Но эти парни хитры и осторожны-- в бой не вступают, предпочитают повизгивать издалека. И Поляков куда-то пропал. А ведь таким павлином ходил ...Юрий КотляровОпять этот нерадивый Валюха Поляков ... То исчезнет, то появится. Стало быть -- приторговывает где-то самогоном. Самому-то пить ему врачи запретили, вот он "отрывается" от души. Этот самый Поляков даже про тему забыл ( в силу своего возраста ). Да сейчас он и Сталина вспомнит с трудом. Но зато этот клоун определил, в какой ОПГ я состою . Ладно, не будем его разочаровывать ...Юрий КотляровЧто-то совсем не узнаю я Валюху Полякова ... Пощады просит. Рано он решил "соскочить с темы". Я полагал, что гонора у него побольше будет. Впрочем, что взять с этого пенсионера ? Привык на партсобраниях глотки рвать. И друзей-приятелей аж 41 штука. А чем могут помочь они Полякову ? Такие-же вертухаи, как и он сам. Да и не подписывались они за Валюху "Мазу держать". А сам он скоро захлебнётся в собственных фекалиях.Юрий КотляровОпять нет этого креативного кретина Валентина Полякова... Или в норку забился, или в запой ушёл. И никто его не поддержал в этом благородном деле, а ведь у Валюхи более 40 друзей. Какой смысл иметь друзей, если они разбежались, как тараканы ? Впрочем, у Вовки Евтеева было... 111 друзей. А результат ?Юрий КотляровСовсем у нас Валя Поляков приуныл ! И позабыл русские слова. Отборный мат исторгается из его поганого рта. Вспомнил "вертухайский" лексикон. Да это и понятно -- это ближе его нутру.Иван Иванычзамечательная статья и ещё всякие сявки поднимают хвост на имя Сталина, был бы и в последующем такой руководитель ни одна бы падла западная не смела бы хвост на нас поднять.Юрий КотляровОпаньки, сам Иван Иваныч обнажил скудость своего ума ! Статья-то замечательная, да вот не всем колхозникам она понятна. Товарищ Сталин сперва у США со слезами просил помощи ( читай Вооружений ), а потом долги не хотел отдавать. Учи матчасть, клоун !Юрий КотляровА вот и наш разведчик Абвера -- Иван Иваныч. Да, это всего-лишь его псевдоним. А вот настоящего имени мы никогда не узнаем, да и он не помнит. Ещё этот урод намекнул, что он из Ростова. Обыкновенная хитрость -- в России два города с таким названием. Только вот откуда знать это Иванычу...Юрий КотляровВот так всегда ... Только найдёшь одного собеседника ( Валю Полякова ), как ему на смену приходит другой клоун ( Иван Иваныч ). Я в некоторой растерянности, почему в Дурдоме не следят за своими клиентами ? Почему Иванычи и Поляковы без разрешения пользуются КОМПом ?Юрий КотляровЭти сталинские вертухаи стали какие-то робкие. Совсем обнищали духом. Это я про Полякова и Иваныча. Валюха сгинул на третий день, а Иван Иваныч решил ( спрятавшись за "кликухой" ) Светлый Образ Сталина возвеличивать скромным повизгиванием. Да Коба за такие дела сам этих идиотов пристроит под топор. Хоть он всегда с уважением относился к уголовникам. Сам был из их среды ...Юрий КотляровВот и появились первые предпосылки к аргументированным спорам ... Это меня Иван Иваныч ( как-бы ) на дуэль вызвал . А, может, просто проверяет меня "На слабо". Забавный паренёк мне попался. Требует от меня откровений, предварительно скрыв всю Инфу о себе. Ладно, посмотрим его в деле.Юрий КотляровДа, теряем мы людей ... Так необдуманно и глупо. Это я про одного скомороха . В миру его знают, как Иван Иваныч. Вчера сам мне предложил "скрестить шпаги", а сегодня уже и не помнит. Я ведь его понимаю, он и так наговорил много лишнего о себе; и что в Ростове ( который на Дону) есть Разведшкола, и что он скоро отправляется в Неваду. Под псевдонимом Пал Палыч. Такие Иванычи всегда Сами присваивают себе звания, Учёные степени и забавные "кликухи". Может, он сейчас на сеновале, а ( возможно ) берёт пробы грунта на Марсе... У этих Супер-Иванычей всегда новая "легенда", свежие документы и отличная связь ! Через пиццерию ...Юрий КотляровОпять мне покоя не даёт агент-нелегал Иван Иваныч. Этот парнишка так "запудрил" мне мозги, что я поти ему поверил. Вскользь он намекнул, что из Ростова. Обыкновенные шпионские штучки -- у нас в России два города с таким названием -- Ростов Великий и Ростов-на-Дону. Но откуда это знать Иванычу ? Короче, я не удивлюсь, если Иваныч окажется ещё и негром ... В Лэнгли ещё и не такое бывает !Юрий КотляровВот и не стало Иван Иваныча ... Нет, это в хорошем смысле слова -- не помер, просто исчез. У разведчиков так принято: почуЙствует провал -- и сразу меняет Страну пребывания. Но я не теряю надежду найти его одежду. Маскхалат, перчатки и акваланг. Но появится он непременно под другим именем. Сан Саныч, Пал Палыч, Глеб Глебыч. Но я его узнаю по оборотам речи, по его тупости, по гонору. Будем ждать ...Комментировать
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