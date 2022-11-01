В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье мобилизованные военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматов АК-12

Занятия организованы на полигоне «Песчанка» в Забайкальском крае. Вновь призванные военнослужащие выполняют практические упражнения с использованием штатного стрелкового вооружения – автоматов Калашникова АК-12.
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