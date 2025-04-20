Молдавский политик рассказала, что власти страны во всех бедах винят Россию

Власти Молдавии обвиняют Россию во всех бедах своей страны при каждом удобном случае. Об этм рассказала 19 апреля молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы Виктория Шапа в соцсети X.