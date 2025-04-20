Власти Молдавии обвиняют Россию во всех бедах своей страны при каждом удобном случае. Об этм рассказала 19 апреля молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы Виктория Шапа в соцсети X.
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