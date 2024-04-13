Подготовка к саммиту «ЕС – Центральная Азия» и проблемы российской концепции многополярности

Сегодня 623 прочитали Соблазнение Европой 8–10 апреля в Брюсселе, Астане и Ташкенте подтвердили, что «в конце апреля» Узбекистан (как и планировалось еще в январе) примет участников очередного саммита «Евросоюз – Центральная Азия».