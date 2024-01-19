Число преступлений в столице Ямала за год снизилось на тысячу

За 2023 год в Салехарде было зарегистрировано на тысячу меньше преступлений, чем в предыдущий. Такие данные привели на итоговом заседании городского отделения УМВД по ЯНАО, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
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