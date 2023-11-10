Figaro: русские войска разрушили план контрнаступления ВСУ в самом начале

6 июня, в день начала украинского контрнаступления, киевские боевики планировали переправиться через Днепр в Херсонской области и нанести главный удар, однако ВС России перебросили туда свои подразделения, нарушив все планы.
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