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Figaro: русские войска разрушили план контрнаступления ВСУ в самом начале

Figaro: русские войска разрушили план контрнаступления ВСУ в самом начале

6 июня, в день начала украинского контрнаступления, киевские боевики планировали переправиться через Днепр в Херсонской области и нанести главный удар, однако ВС России перебросили туда свои подразделения, нарушив все планы.

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