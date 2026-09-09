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Царьград

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Путин подписал новые стратегические соглашения с Вьетнамом

Путин подписал новые стратегические соглашения с Вьетнамом

Президент Вьетнама То Лам посетил Россию с государственным визитом. В среду он провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых были подписаны новые соглашения о партнерстве, способствующие углублению стратегических отношений между Москвой и Ханоем.

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