Путин подписал новые стратегические соглашения с Вьетнамом

Президент Вьетнама То Лам посетил Россию с государственным визитом. В среду он провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых были подписаны новые соглашения о партнерстве, способствующие углублению стратегических отношений между Москвой и Ханоем.
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