В российских силовых структурах рассказали, что РИА Новости, что украинские следователи, прокуратура и даже офис президента Украины были в курсе данных о пытках и убийствах в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», но игнорировали обращения по этому поводу.