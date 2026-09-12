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Прокуратура Украины знала о пытках и убийствах в полку «Скала»

Прокуратура Украины знала о пытках и убийствах в полку «Скала»

В российских силовых структурах рассказали, что РИА Новости, что украинские следователи, прокуратура и даже офис президента Украины были в курсе данных о пытках и убийствах в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», но игнорировали обращения по этому поводу.

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