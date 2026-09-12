В российских силовых структурах рассказали, что РИА Новости, что украинские следователи, прокуратура и даже офис президента Украины были в курсе данных о пытках и убийствах в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», но игнорировали обращения по этому поводу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым